В Подмосковье суд отправил на лечение мужчину, бросившего ребенка об пол

В Подмосковье мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает Telegram-кнал «Осторожно, новости».

Химкинский городской суд принял решение отправить Владимира Витикова на принудительное лечение. У мужчины диагностирована шизофрения.

Подсудимому, являющемуся гражданином Белоруссии, был запрещен выезд с родины. Однако он прилетел в Россию, чтобы устроиться на работу, и его признали здоровым.

Инцидент произошел в июне 2025 года в аэропорту Шереметьево. Ребенок прибыл в столицу вместе с матерью. Когда она отвлеклась, 31-летний мужчина, ожидавший пересадки, схватил мальчика и с силой бросил на пол.

Пострадавший получил травмы головы и позвоночника, его ввели в медикаментозную кому. В начале июля его выписали из больницы и отправили на дальнейшую реабилитацию.

