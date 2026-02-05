Размер шрифта
В США заявили о возобновлении диалога с военными России на высоком уровне

ВUSEUCOM: военные США и РФ договорились возобновить диалог на высшем уровне
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Соединенные Штаты и Россия достигли соглашения о восстановлении диалога на высоком уровне между своими военными ведомствами после переговоров, состоявшихся в Абу-Даби. Об этом сообщило Европейское командование ВС США (USEUCOM).

«США и Российская Федерация сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении диалога между военными на высоком уровне», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что договоренность была достигнута на встречах, в которых приняли участие командующий Европейским командованием США (и одновременно верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе) Алексус Гринкевич, а также видные представители военных ведомств России и Украины.

«Этот канал обеспечит устойчивый формат военного взаимодействия по линии «военные — военным» по мере того, как стороны продолжают работу над достижением прочного мира», — добавили в USEUCOM.

Подобные контакты на высоком уровне между военными обеих стран были прерваны в 2021 году.

Ранее в Кремле выразили готовность вести диалог с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях.
 
