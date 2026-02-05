Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

В Херсонской области экс-чиновницу приговорили к 5 годам колонии за коррупцию

Экс-и.о. министра молодежной политики Херсонской области получила 5 лет колонии
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшая исполняющая обязанности министра молодежной политики и спорта Херсонской области Эльвира Витренко получила 5 лет колонии за превышение должностных полномочий при заключении государственных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на два года.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с Витренко более 11 млн рублей.

Следствием установлено, что в период с мая по июнь 2023 года Витренко отдала незаконные распоряжения своим подчиненным о заключении государственного контракта на приобретение спортивной формы для образовательных учреждений области по искусственно завышенной цене. Эти действия нанесли ущерб бюджету региона на сумму, превышающую 11 млн рублей, пояснили в прокуратуре.

Ранее экс-советницу самарского губернатора осудили на 5 лет за аферу с использованием служебного положения.
 
Теперь вы знаете
Сжигали мусор, а не чучело. Как Масленичную неделю проводили на Руси
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!