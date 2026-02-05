В Херсонской области экс-чиновницу приговорили к 5 годам колонии за коррупцию

Бывшая исполняющая обязанности министра молодежной политики и спорта Херсонской области Эльвира Витренко получила 5 лет колонии за превышение должностных полномочий при заключении государственных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд приговорил виновную к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Кроме того, суд лишил ее права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на два года.

Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с Витренко более 11 млн рублей.

Следствием установлено, что в период с мая по июнь 2023 года Витренко отдала незаконные распоряжения своим подчиненным о заключении государственного контракта на приобретение спортивной формы для образовательных учреждений области по искусственно завышенной цене. Эти действия нанесли ущерб бюджету региона на сумму, превышающую 11 млн рублей, пояснили в прокуратуре.

Ранее экс-советницу самарского губернатора осудили на 5 лет за аферу с использованием служебного положения.