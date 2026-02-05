Размер шрифта
Создателя сайта «Миротворец» внесли в российский перечень террористов

Создатель «Миротворца» Георгий Тука внесен в российский перечень террористов
Wikimedia

Один из создателей украинского сайта «Миротворец» Георгий Тука внесен в российский перечень террористов. Его имя появилось в списке, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

Для лиц, попавших в реестр, законом предусмотрены жесткие финансовые ограничения, включая блокировку счетов. Им запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия. При упоминании таких лиц в СМИ обязательно указание их статуса.

Создателем «Миротворца» считается группа лиц, среди которых ключевую роль играли политики и государственные деятели. Среди них: Георгий Тука — политик и основатель волонтерской группы «Народный тыл», в рамках которой был запущен проект в декабре 2014 года. Бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, который публично называл себя инициатором создания проекта в 2014 году и активно занимался его продвижением. Роман Зайцев — бывший сотрудник СБУ, который упоминается как руководитель (директор) центра «Миротворец».

Сайт позиционирует себя как независимая неправительственная организация, созданная группой волонтеров, юристов и экспертов для исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины.

На «Миротворец» попадают не только взрослые, но и дети. В начале января, в базу данных скандального ресурса внесли сразу 16 несовершеннолетних из России, а также Израиля и Узбекистана. Их обвинили в «сознательном нарушении госграницы».

Ранее Росфинмониторинг назвал число человек, попавших за год в список экстремистов.
 
