Премьер Польши отверг признание Донбасса за Россией

Премьер-министр Польши Дональд Туск отверг требование Москвы о признании Донбасса российским всеми странами. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на его совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским в Киеве.

Комментируя это требование, Зеленский назвал его «новым сигналом».

При этом Туск заверил, что «не все страны будут» признавать Донбасс территорией России, имея в виду в первую очередь Польшу.

«То есть это уже говорит, что все не будут. Но даже если кто-то будет признавать наши территории российскими – это ничего не даст», – сказал Зеленский.

5 февраля западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа комментируя это требование назвал его «определенной гарантией». Он напомнил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского «вызывает вопросы», и в «какие-то моменты» это очень важно. Россия хочет, чтобы детали были прописаны в соглашении, сказал депутат.

