Зеленский резко отреагировал на требование о признании всего Донбасса за Россией

Зеленский: требование России о признании всего Донбасса ничего ей не даст

Президент Украины Владимир Зеленский отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что Россия требует признания Донбасса, но это якобы ей ничего не даст, даже если какая-то из стран пойдет на такой шаг.

«Во-первых, все не будут [признавать Донбасс], как сказал мой польский коллега, а во-вторых, у Украины есть президент Украины, который подписывает документы. Слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие важные документы», — сказал Зеленский.

По его словам, «украинские территории остаются украинскими».

5 февраля западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами.

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа комментируя это требование назвал его «определенной гарантией». Он напомнил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского «вызывает вопросы», и в «какие-то моменты» это очень важно. Россия хочет, чтобы детали были прописаны в соглашении, сказал депутат.

Ранее премьер Польши отверг признание Донбасса за Россией.