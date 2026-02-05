Крымский моряк рассказал, что случайно оказался на захваченном США танкере

Крымский моряк Максим Карпенко рассказал РИА Новости, что случайно оказался на захваченном США танкере «Маринера».

«Я прилетел сначала на одно судно, а потом меня перекинули на танкер «Маринера», где в том числе были 17 моряков с Украины», — сказал Карпенко.

Мужчина рассказал, что еще не решил для себя окончательно, будет ли искать ли работу на суше или снова отправится в рейс.

О задержании судна M/V Bella 1 («Маринера») стало известно вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали ВС США в Северной Атлантике. Американские власти утверждали, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы, и заявляли о намерении выдвинуть членам экипажа обвинения. Отмечается, что до момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Среди членов экипажа были два российских моряка. МИД РФ добился от президента США Дональда Трампа их освобождения. Как сообщила 28 января официальный представитель министерства Мария Захарова, россияне находятся на пути домой.

Известно, что второй российский моряк из состава экипажа «Маринеры» также вернулся домой, в Астрахань.

Ранее в МИД РФ пригрозили последствиями странам, задерживающим суда под флагом России.