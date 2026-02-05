Цискаридзе осудил людей за несоблюдение дресс-кода в театре

Зрители проявят уважение к работникам театров, если будут одеваться соответствующим образом. Об этом заявил артист балета Николай Цискаридзе в беседе с NEWS.ru.

«В храм нельзя же входить в шортах и с оголенными плечами. Это неприлично. И, в принципе, вас не пустят. То же самое и в театр», — сказал Цискаридзе.

Он подчеркнул, что в театр нельзя приходить в шлепках, шортах и «ложиться на бордюры». Артист призвал Минкультуры России заняться этим вопросом и прописать единые правила дресс-кода в театрах для зрителей.

До этого телеведущая, «Мисс Вселенная-2002» Оксана Федорова появилась в Большом театре в коротком платье-пиджаке с ажурными вставками. Звезда позировала в Бетховенском зале, где проходят музыкальные концерты. Федорова признавалась в интервью, что в целом довольна своей внешностью. Но в ее жизни был период, когда она сильно комплексовала из-за своих гибких ног и осанки. По словам телеведущей, с этим ей удалось справиться благодаря занятиям танцами и пением.

