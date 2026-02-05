Размер шрифта
Блогершу отправили под арест за фото с букетом АУЕ

Baza: блогершу Олесю Рожкову арестовали из-за фото букетом АУЕ
roozhkova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский суд признал блогершу Олесю Рожкову в пропаганде экстремистской атрибутики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

23-летнюю Рожкову судили из-за публикации в соцсетях. Девушка выложила фото с букетом с надписью АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) — «Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един». В кадре также попала машина с номером с таким же буквенным сочетанием.

Рожкову приговорили к десяти суткам административного ареста.

В декабре рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) оштрафовали из-за экстремистского лозунга. В Савеловском суде Москвы артисту назначили штраф в размере 2 тысяч рублей. Сам рэпер не пришел на суд — присутствовал его представитель.

Icegergert признал вину в том, что выкрикивал лозунг экстремистского движения на концерте.

Против музыканта открыли производство по статье о пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации. Ему грозило до 15 суток ареста.

На спорное видео с афтепати концерта Icegergert, прошедшего в Москве 26 октября, обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она расценила слова «Жизнь ворам!» как открытую пропаганду криминальной субкультуры АУЕ.

Ранее уголовное дело Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) дошло до суда.
 
