Трамп добивался от Минюста США обращения в Верховный суд для отмены результатов выборов

Республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту президента США добивался от Минюста США подачи иска в Верховный суд, чтобы отменить результаты голосования. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, Трамп оказывал давление на Минюст, однако назначенные им же официальные лица «дали отпор», отказавшись подавать безосновательный иск в Верховный суд.

Отмечается, что бывший глава государства настаивал, что документ подали от лица администрации США. В публикации говорится, что Трамп решил прибегнуть к такой мере после того, как в конце декабря 2020 года Верховный суд отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона с просьбой признать недействительными итоги выборов в штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Это могло бы лишить победы демократа Джо Байдена. Тогда Верховный суд решил, что Техас не может обосновать с юридической точки зрения свою заинтересованность в голосовании в других штатах.

Ранее сообщалось, что Трамп планировал уволить и.о. главы Минюста, чтобы изменить итоги выборов.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

20 января в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена. Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов.