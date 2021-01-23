В Госдуме ответили на призыв Порошенко к санкционной «осаде» Кремля

Украина еще дольше будет оставаться в тупике, если президент страны Владимир Зеленский последует совету своего предшественника Петра Порошенко о продолжении «непрерывной осады» Кремля с помощью санкций, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Депутат напомнил, что за время своего президентства Порошенко не смог добиться прогресса в урегулировании в Донбассе и в диалоге с Россией.

«И теперь Петр Порошенко дает советы своему последователю, как еще дольше оставаться в тупике и в статусе страны, ведущей гражданский конфликт», – отметил Бальбек.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко попросил действующего главу государства Владимира Зеленского «продолжить непрерывную осаду Кремля» при помощи санкций.