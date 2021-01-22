Байден усилит борьбу с внутренним экстремизмом

Президент США Джо Байден поручил администрации оценить риски внутреннего экстремизма после беспорядков в Вашингтоне. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

«Байден отдал распоряжение директору Национальной разведки провести в координации с ФБР и министерством внутренней безопасности всеобъемлющую оценку угроз, связанных с внутренним экстремизмом», — сказала Псаки.

Пресс-секретарь назвала внутренний экстремизм серьезной и растущей угрозой. По ее словам, Байден будет бороться с ним, используя все необходимые средства.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что экс-президент США Дональд Трамп может расцениваться как пособник совершенных при штурме Капитолия преступлений.