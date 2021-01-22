Байден не планирует разговор с Трампом

Разговор президента США Джо Байдена и пропустившего его инаугурацию бывшего главы государства Дональда Трампа не запланирован.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что его предшественник Дональд Трамп оставил ему «великодушное письмо». При этом Байден отметил, что послание было личным, и отказался говорить о его содержании до разговора с экс-президентом.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.