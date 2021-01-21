Байдена заметили без маски после подписания указа о 100-дневном ношении масок

Президент США Джо Байден столкнулся с критикой после того, как его заметили без маски при посещении Мемориала Линкольна. Об этом сообщает Fox News.

До этого глава государства подписал указ, требующий обязательного ношения масок в госучреждениях страны в рамках борьбы с коронавирусом. Закон будет действовать в течение 100 дней.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. В свой первый рабочий день он подписал 15 указов.