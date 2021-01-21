РБК: в Кремле назвали «оптимальный» результат «Единой России» на выборах в ГД — 45%

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на семинаре для вице-губернаторов заявил, что оптимальным результатом для «Единой России» на выборах в Госдуму является получение не менее 45% по спискам при явке в 45%, пишет РБК со ссылкой на двух участников семинара.

Кириенко выступил 21 января на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, поставив задачи по выборам в Госдуму в сентябре.

По словам одного из участников мероприятия, который пересказал слова Кириенко, нынешний состав Госдумы в целом устраивает.

В Кремле отмечают, что нынешние депутаты ГД, достойно показавшие себя, гарантированно будут поддержаны на выборах.

Как отметил Кириенко, если есть сомнения в поддержке людей, «надо не по кабинетам ходить», а идти к людям, реально решать их проблемы.