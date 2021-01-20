Байден стал 46-м президентом США

В среду, 20 января на ступенях Капитолия состоялась торжественная инаугурация Джо Байдена, 46-го президента США. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Байден принес присягу на верность конституции и стране.

«Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — произнес он.

Библия, на которой присягнул Байден, на протяжении 127 лет принадлежала его семье.

Принимавший присягу председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил нового президента.

На мероприятии присутствовали экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш - младший и Барак Обама.

Бывший американский лидер Дональд Трамп отказался посетить инаугурацию и покинул Белый дом за 4 часа до нее.