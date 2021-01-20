Байден вступил в должность президента США

Джо Байден принес присягу и вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. Трансляция инаугурации идет на YouTube.

«Я, Джо Байден, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — торжественно поклялся демократ, подняв правую руку и положив левую руку на Библию.

Лидер Демократической партии, 78-летний Джо Байден стал 46-м президентом США. Он опередил на президентских выборах в ноябре прошлого года своего предшественника республиканца Дональда Трампа.

Церемония инаугурации Байдена прошла традиционно в Капитолии в Вашингтоне.

Ранее Камала Харрис вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов .