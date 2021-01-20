Байден написал о наступлении «нового дня в Америке» после отъезда Трампа из Вашингтона

После того как действующий президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и уехал из Вашингтона, избранный глава государства Джо Байден заявил на своей странице в Twitter, что в стране наступил «новый день».

«В Америке наступил новый день», — написал демократ.

Избранный президент США Джо Байден в среду, 20 января, будет приведен к присяге во время церемонии инаугурации на Капитолийском холме в Вашингтоне. Трамп отказался присутствовать на мероприятии. Вице-президентом Соединенных Штатов станет 56-летняя Камала Харрис.