МИД Украины ожидает от президента России покаяния

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Берлине, 2 июня 2020 года Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Берлине, 2 июня 2020 года
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции в Берлине, 2 июня 2020 года
Fabrizio Bensch/Pool via AP

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает покаяния от президента России, об этом он заявил в интервью газете «День».

Кулеба выразил надежду, что российский лидер приедет с визитом на Украину и поклонится памятнику воевавшим в Донбассе. При этом он подчеркнул, что «не говорил, какой президент» совершит такую поездку.

Кроме того, министр назвал стратегической задачей Киева разделить в западном сознании представления о России и Украине. По его словам, страны «разошлись и движутся по разным траекториям», несмотря на исторические связи и соседство.

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