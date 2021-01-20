МИД Украины ожидает от президента России покаяния

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает покаяния от президента России, об этом он заявил в интервью газете «День».

Кулеба выразил надежду, что российский лидер приедет с визитом на Украину и поклонится памятнику воевавшим в Донбассе. При этом он подчеркнул, что «не говорил, какой президент» совершит такую поездку.

Кроме того, министр назвал стратегической задачей Киева разделить в западном сознании представления о России и Украине. По его словам, страны «разошлись и движутся по разным траекториям», несмотря на исторические связи и соседство.