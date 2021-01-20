Киев заявил, что Россия и Украина могут примириться за один день

Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина могут помириться в течение одного дня. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, такой исход событий напрямую зависит от президента России Владимира Путина.

«Я четко понимаю, что примириться мы можем за один день, если это решит один человек в мире — президент Российской Федерации Владимир Путин. Ключ от решения конфликта у него в руках», — сказал Арестович.

Он также выразил надежду на усиление санкционного давления со стороны Запада при новой администрации избранного президента США Джо Байдена, что может «стать шагом к позитивным сдвигам».