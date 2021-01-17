Сенатор-республиканец назвал импичмент Трампу «политической местью»

Сенатор-республиканце Линдси Грэм счел попытку вынести импичмент действующему президенту США Дональда Трампу «актом политической мести». Об этом он заявил в письме лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

Грэм обвинил демократов в попытке добиться «политического возмездия» в период, когда следует начать «национальное исцеление». Он также назвал объявление импичмента бывшему президенту «неблагоразумным и неконституционным».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Раскол в США: что оставит после себя Трамп

— Большинство американцев выступают за импичмент Трампа

— Рейтинг одобрения Трампа обновил антирекорд