Сенатор-республиканец назвал импичмент Трампу «политической местью»

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Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм
Сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм
АР

Сенатор-республиканце Линдси Грэм счел попытку вынести импичмент действующему президенту США Дональда Трампу «актом политической мести». Об этом он заявил в письме лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

Грэм обвинил демократов в попытке добиться «политического возмездия» в период, когда следует начать «национальное исцеление». Он также назвал объявление импичмента бывшему президенту «неблагоразумным и неконституционным».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом.

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