Лукашенко заявил, что власть допускала ошибки

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Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года
Тайная инаугурация Александра Лукашенко во Дворце независимости, 23 сентября 2020 года
«БелТа»/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что видит те ошибки, которые совершала власть.

С соответствующим заявлением он выступил в рамках приема по случаю старого Нового года, на который были приглашены артисты, госслужащие, медики и сотрудники СМИ, передает официальный сайт политика.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже», — сказал Лукашенко.

Однако, по его словам, эти «промахи» не являются системными.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

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