Трамп объявил ОАЭ и Бахрейн крупнейшими партнерами США в сфере безопасности

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Действующий Президент США Дональд Трамп ОАЭ и Бахрейн крупнейшими партнерами США в сфере безопасности. Об этом сообщает Белый дом.

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