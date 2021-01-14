Володин сделал прививку от коронавируса
Валерия Исполатова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Спикер Госдумы Вячеслав Володин привился от новой коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».
«Я сделал прививку», — сказал он.
Володин отметил, что перенес вакцинацию легко и не испытывает никаких неприятных ощущений.
Он рассказал, что многие депутаты также привились от COVID-19.
Володин выразил надежду, что, когда число привитых членов Госдумы вырастет, парламент будет иметь коллективный иммунитет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Госдуме раскритиковали идею губернатора Сахалина ввести бейджи для вакцинированных
— В Норвегии умерли 23 человека после прививки вакциной Pfizer