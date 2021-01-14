Десять республиканцев поддержали импичмент Трампу

Десять членов Палаты представителей Конгресса США из Республиканской партии одобрили резолюцию об импичменте действующего президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Как сообщает телеканал, четыре республиканца воздержались от голосования.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

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