Трампу хотят запретить снова баллотироваться в президенты
Антон Демидов
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Если Сенат утвердит решение об импичменте президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает СNN.
По словам демократа, в случае признания Трампа виновным, будет проводиться голосование о запрете ему снова баллотироваться в президенты.
Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.
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