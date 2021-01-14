Трампу хотят запретить снова баллотироваться в президенты

Если Сенат утвердит решение об импичменте президента США Дональда Трампа на голосование вынесут запрет ему баллотироваться впредь. Об этом заявил лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, передает СNN.

По словам демократа, в случае признания Трампа виновным, будет проводиться голосование о запрете ему снова баллотироваться в президенты.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа. Ее поддержали 232 конгрессмена, против высказались 197 законодателей. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

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