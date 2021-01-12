Молдавия и Украина договорились о сотрудничестве

Президенты Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский в ходе встречи в Киеве договорились вывести двусторонние отношения стран на уровень стратегического партнерства. Об этом Санду сообщила на своей странице в Facebook.

«Мы подтвердили наш интерес возобновить молдавско-украинские связи и договорились начать новую главу — как в двусторонних отношениях, так и в наших общих устремлениях к европейской интеграции <...> Мы хотим быть не просто соседями — мы хотим быть друзьями, между которыми установлено стратегическое партнерство», – написала глава Молдавии.

В ходе переговоров стороны приняли решение создать специальный совет на уровне президентов, который «поможет находить взаимоприемлемые решения на благо граждан», указано в сообщении. Кроме того, была достигнута договоренность активизировать совместные усилия по евроинтеграции.

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