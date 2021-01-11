Премьера Британии заметили в 11 км от дома на велопрогулке, несмотря на локдаун

Премьер Великобритании Борис Джонсон был замечен на велопрогулке в 11 км от дома, несмотря на рекомендации властей не покидать район проживания из-за коронавируса. Об этом пишет Evening Standard.

Глава правительства катался в парке на востоке Лондона днем 10 января.

После велопрогулки вечером того же дня Джонсон провел совещание кабмина, на котором обсуждалась ситуация с соблюдением мер по коронавирусу.

4 января премьер-министр Британии объявил о введении общенационального локдауна. Людям разрешается выходить из дома только по веским причинам, в том числе для прогулок и физических упражнений на свежем воздухе, не покидая границ района проживания.

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