Байден предложил бывшего посла в РФ на пост главы ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден предложил бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ, пишет The Hill.

«Экс-полол Бернс обладает нужными знаниями, умением оценивать ситуацию... Нам нужны эти качества, чтобы предотвращать угрозы и решать проблемы еще до того, как они достигнут нашей территории», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что американцы смогут «спать спокойно» при таком директоре ЦРУ.

Бернс был послом США в России в 2005-2008 годах.

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