Байден собирается назначить бывшую сотрудницу разведки советником по РФ

Избранный президент США Джозеф Байден собирается назначить на пост старшего директора по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме экс-сотрудницу американских разведывательных служб Андреу Кендалл-Тейлор. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на заявление переходной команды демократа.

Представители политика сообщили, что в этом совете снова вернут отдельную должность, которая будет посвящена российской тематике. Ранее тема России обсуждалась с вопросами, связанными с Европой.

Как отмечается, Кендалл-Тейлор ранее работала аналитиком в ЦРУ и служила старшим офицером разведки.

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