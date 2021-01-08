Трамп развяжет ядерную войну, опасается Пелоси

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обсудила с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, как не дать «нестабильному» действующему президенту Дональду Трампу начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе. Об этом сообщает CNN.

«Этим утром я поговорила с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли о доступных мерах предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту инициировать военные действия или приказать нанести ядерный удар, получив коды запуска», — говорится в сообщении.

Телеканал не уточняет, как Милли отреагировал на слова Пелоси.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли четыре человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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