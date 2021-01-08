Экс-генпрокурор США обвинил Трампа в предательстве должности

Бывший генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил действующего президента США Дональда Трампа в предательстве должности и сторонников, сообщает NBC.

Барр назвал «непростительными» действия Трампа во время осады американского Капитолия, обвинив главу государства в подстрекательстве толпы к оказанию давления на конгресс.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. По некоторым данным, в результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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