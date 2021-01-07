Обама обвинил Трампа в разжигании беспорядков

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Экс-глава США Барак Обама обвинил действующего президента США Дональда Трампа в разжигании беспорядков в Вашингтоне. Об этом сказана в его заявлении, опубликованном в Facebook.

Бывший американский лидер отметил, что история «запомнит» эту «жестокость» в Капитолии, «возникшую в результате подстрекательств» Трампа, который «продолжал необоснованно лгать об итогах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации».

Обама также назвал произошедшие протесты последствием «фантастического повествования» республиканцев об итогах прошедших в стране президентских выборах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов. В полиции сообщили, что взрослая женщина, получившая огнестрельное ранение в ходе беспорядков в Капитолии, умерла. Кроме того, телеканал СNN cообщил о не менее 20 задержанных протестующих. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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