Трамп попросил протестующих в Вашингтоне разойтись по домам

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Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к своим сторонникам, протестующих возле Капитолия в Вашингтоне. Соответствующее видеообращение он выложил в своем Twitter.

Пока еще действующий глава Белого дома призвал демонстрантов разойтись их по домам.

«Я знаю, вам больно. У нас прошли выборы, которые у нас украли… Но вы должны идти домой сейчас, сейчас нам нужен мир. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал», — заявил Трамп.

Политик также заявил, что прошедшие в стране выборы были сфальсифицированными, однако попросил не «играть на руку этим людям». Американский лидер отметил, что знает чувства участников акции протеста, но призвал их идти домой с миром.

Ранее стало известно, что сторонники Трампа, требующие пересмотреть результаты выборов, ворвались в Капитолий. При этом Трамп призвал их в Twitter «оставаться мирными». По данным телеканала PBS, в ходе беспорядков ранили человека. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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