Демонстранты прорвались в зал заседаний Сената

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Протестующие, поддерживающие нынешнего президента США Дональда Трампа, смогли преодолеть баррикады и ворваться в зал заседаний Сената, сообщает CNN.

В сети уже появился снимок, на котором прорвавшийся в зал протестующий стоит возле стола, подняв в знак победы одну руку вверх.

Стоит отметить, что вице-президента Майкла Пенса и членов Конгресса США уже эвакуировали из Капитолия.

Капитолий заблокирован, и полиция пытается сдержать эскалацию протестов. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

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