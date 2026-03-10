Трамп заявил об отмене части санкций против нефтяной отрасли других стран

США отменят часть санкций, касающихся нефтяной отрасли других стран. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Мы отменяем часть связанных с нефтью санкций. Мы ввели санкции в отношении некоторых стран и собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация не выправится. Потом, возможно, нам не придется их возвращать», — уточнил американский лидер.

9 марта президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США спрогнозировали цены на нефть на фоне ситуации вокруг Ирана.