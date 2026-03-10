Размер шрифта
В ярославском ТЦ подростки устроили крупную массовую драку с применением оружия

После массовой драки в ТЦ Ярославля арестовали 20 человек
Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Жители Ярославля стали свидетелями крупной массовой драки, в которой приняли участие порядка 100 человек, некоторые из которых были вооружены. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Толпы людей с ножами, шокерами и перцовыми баллончиками устроили замес сначала на улице, а затем перебрались в сам торговый центр. Местные утверждают, что видели предмет, похожий на пистолет (возможно, пневматический или травмат) у одного из участников драки», — передает Telegram-канал.

По информации журналистов, потасовка произошла вечером 9 марта в торговом центре «Аура» на улице Победы. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов задержали не менее 20 человек. Также отмечается, что нескольким участникам драки понадобилась госпитализация.

До этого подростки устроили массовую драку со стрельбой возле торгового центра в Уфе. Школьники использовали малозначительный повод для группового избиения мужчины, оказавшегося в их поле зрения. Отмечается, что у одного из них был пистолет, которым он воспользовался, выстрелив несколько раз.

Ранее в Ленобласти молодые люди избили мужчину ногами, записав все на видео.

 
