Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Названы отрасли, в которых россияне зарабатывают больше всего

Пенсионные фонды и денежное посредничество приносят доход более 500 тысяч рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Двумя отраслями, в которых средняя зарплата россиян превысила 500 тысяч рублей, в декабре прошлого года стали негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и денежное посредничество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем получали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники — 515,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении агентства.

По информации журналистов, средняя зарплата россиянина в конце 2025 года составила 139,7 тысячи рублей. Тогда как в 2024 году он была 128,7 тысячи рублей.

Как отмечается, в пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами вошли также добыча нефти и газа — 450 тысяч рублей, производство носителей информации, таких как кассеты и диски — 405 тысяч, а также вспомогательная деятельность в финансовой сфере — 388,8 тысячи. На шестом месте в декабре 2025 года оказались специалисты в области звукозаписи и музыкального издания, с средней зарплатой 367,5 тысячи рублей. Следом идут сотрудники пассажирских воздушных перевозок, также со средней зарплатой 367,5 тысячи, и ученые в области общественных и гуманитарных наук — 364,9 тысячи рублей. Десятку замыкают представители международных организаций, в последнем месяце 2025 года получавшие в среднем 333,7 тысячи, а также специалисты по организации конференций и выставок — 331,8 тысячи рублей.

Ранее советская лыжница рассказала о маленьких шведских зарплатах и пенсиях.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!