Названы отрасли, в которых россияне зарабатывают больше всего

Двумя отраслями, в которых средняя зарплата россиян превысила 500 тысяч рублей, в декабре прошлого года стали негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и денежное посредничество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудники негосударственных пенсионных фондов в среднем получали 516,6 тысячи рублей, а денежные посредники — 515,3 тысячи рублей», — говорится в сообщении агентства.

По информации журналистов, средняя зарплата россиянина в конце 2025 года составила 139,7 тысячи рублей. Тогда как в 2024 году он была 128,7 тысячи рублей.

Как отмечается, в пятерку отраслей с самыми высокими зарплатами вошли также добыча нефти и газа — 450 тысяч рублей, производство носителей информации, таких как кассеты и диски — 405 тысяч, а также вспомогательная деятельность в финансовой сфере — 388,8 тысячи. На шестом месте в декабре 2025 года оказались специалисты в области звукозаписи и музыкального издания, с средней зарплатой 367,5 тысячи рублей. Следом идут сотрудники пассажирских воздушных перевозок, также со средней зарплатой 367,5 тысячи, и ученые в области общественных и гуманитарных наук — 364,9 тысячи рублей. Десятку замыкают представители международных организаций, в последнем месяце 2025 года получавшие в среднем 333,7 тысячи, а также специалисты по организации конференций и выставок — 331,8 тысячи рублей.

