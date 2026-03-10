Психотерапевт объяснила, почему после 30 лет люди начинают ненавидеть дни рождения

Почему после 30 лет дни рождения превращаются в пытку, «Газете.Ru» рассказала психотерапевт, эксперт телеканала «Доктор» Екатерина Макарова.

За неделю до дня рождения опускаются руки, хочется отключить телефон, уехать или сделать вид, что ничего особенного не происходит? Психотерапевт объяснила: такая неприязнь — это маркер того, как мы обращаемся с собственной жизнью.

«У многих людей после 30 лет отношение к дню рождения действительно меняется, — говорит Макарова. — Оно уходит от ощущения беззаботности, подарков и смещается к внутренней оценке: каким меня видят, чего я добился, соответствуют ли мои результаты ожиданиям — своим и общества».

Часто мы даже не осознаем, что эти ожидания нам не принадлежат.

«Каждый человек живет с внутренними, часто неосознанными представлениями о том, каким нужно быть и чего добиться к определенному возрасту, — поясняет психотерапевт. — Человеку может исполниться 40, он отлично себя чувствует, живет свою лучшую жизнь. Но в детстве он, глядя на маминых подруг, которым было сорок, думал: какие же они старые. И это представление остается с ним на годы».

Медицина и качество жизни ушли вперед, а внутренние ориентиры — нет. Люди по-прежнему сравнивают себя с предыдущими поколениями, с примерами из собственной семьи, с картинками из социальных сетей — «отретушированными, фантазийными, цель которых — продать вам что-то».

«Главное — опираться на собственный внутренний план и не сравнивать себя с тем, что было у других, — подчеркивает Макарова. — Сравнивать себя можно только с собой в прошлом».

Взрослый день рождения перестает быть просто датой и превращается в «точку сверки» с собственным внутренним планом.

«Это хорошее мерило, — объясняет психотерапевт. — Праздник позволяет синхронизироваться с вашим внутренним планом, понять, туда ли вы идете, нравятся ли вам те цели, которые вы когда-то поставили. Возможно, будучи маленьким мальчиком или девочкой, вы хотели одного, а сейчас цели уже другие».

По словам эксперта, день рождения во взрослом возрасте — это философский праздник, который дает возможность провести аудит прожитого года.

«Насколько я продвинулся туда, куда хочу? Насколько мне удалось наслаждаться той жизнью, которую я для себя построил?» — такие вопросы, считает специалист, стоит задавать себе чаще.

Не всем удается выдержать внутреннюю «ревизию», и тогда включается защита.

«Празднование дня рождения связано с определенной ритуальностью, — напоминает Макарова. — Нужно накрыть стол, принимать поздравления, благодарить гостей. Для человека, который находится в ментальном истощении или депрессии, это большой вызов».

Кому-то действительно важно спрятаться в норку, чтобы подвести персональные итоги, отпраздновать через несколько дней после даты или вообще без гостей.

Но есть и другой сценарий: «Если сама мысль о том, что люди будут обращать на вас внимание, что нужно разговаривать по телефону, отвечать на сообщения, вызывает повышение тревожности — это может быть симптомом тревожного расстройства или депрессии», — предупреждает психотерапевт. В таком случае она рекомендует обратиться к специалисту, чтобы прояснить состояние и подобрать поддерживающую терапию или лечение.

Еще один источник разочарования — сам ритуал поздравления. «Ожидания к подаркам у взрослого человека растут с каждым годом, — замечает эксперт. — И если день рождения вызывает негативные чувства именно из-за того, как вас поздравляют, спросите себя: насколько хорошо у меня получается рассказывать о своих желаниях и потребностях близким?»

Часто люди молчат, ждут, что окружающие догадаются сами, а потом обижаются, что подарки не отражают их настоящие интересы. То же касается формата праздника. «Нередко люди живут со стандартными представлениями: праздник — это обязательно вечеринка, торт, поздравления, — говорит Екатерина Макарова. — Но человеку в этом году может хотеться совершенно другого: уединения, прогулки, нового формата. Важно заранее прислушаться к себе и подумать: как именно вам бы хотелось отпраздновать свой персональный Новый год?»

Особенно тяжело день рождения переживают те, кто привык жить в режиме «когда-нибудь потом». «Человек, который всегда живет в будущем, в планировании, делает все ради какой-то большой цели и при этом не проживает тот период, в котором находится, не наслаждается ресурсами, которые у него есть сейчас, — эти люди испытывают сильный стресс от дня рождения, — поясняет психотерапевт. — Время прошло, а насладиться им не удалось».

Именно поэтому многие уже во взрослом возрасте хотят вернуться в юность и устроить грандиозную вечеринку — потому что тогда они этого недополучили.

«Нет никаких ограничений, — подчеркивает Макарова. — Хочется грандиозных вечеринок? Хочется сделать то, на что не хватало смелости, когда главной задачей было закончить образование и начать зарабатывать? Отлично. Теперь у вас есть возможность сделать это. Не откладывая».

День рождения — это песочные часы, которые отсчитывают наши годы. Но у каждого периода есть своя задача, свой заряд энергии и своя ценность. «Важно проживать каждый период, чтобы потом собрать каждую жемчужину в ожерелье — историю своей жизни», — заключает психотерапевт.

