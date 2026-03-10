Театральный фестиваль «Золотая Маска» стартует в Москве

Первые показы спектаклей в рамках театрального фестиваля России «Золотая маска» стартуют в Москве 10 марта. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Как отмечается, фестиваль откроется на новой сцене Большого театра России представлениями Балетов императорского двора. Первые зрители в столице увидят представления: «Роман Бутона розы», «Времена года» и «Шостакович Опера Балет». Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

Спектакли-номинанты будут показаны на ведущих сценах Москвы — в Большом театре России, МХТ им. Чехова, театре им. Евгения Вахтангова, «Мастерской '12'» Никиты Михалкова и других. В рамках фестиваля запланировано 67 постановок из различных городов России: Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Севастополя, Казани, Владивостока, Уфы, Красноярска, Тюмени и Екатеринбурга. Большая часть спектаклей пройдет в Москве, при этом 12 из них пройдет в регионах по техническим причинам, связанным с особенностями постановок.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный сезон фестиваля балета.