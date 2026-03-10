Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Театральный фестиваль «Золотая Маска» стартует в Москве

В Москве стартует театральный фестиваль «Золотая Маска»
Алексей Никольский/РИА Новости

Первые показы спектаклей в рамках театрального фестиваля России «Золотая маска» стартуют в Москве 10 марта. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Как отмечается, фестиваль откроется на новой сцене Большого театра России представлениями Балетов императорского двора. Первые зрители в столице увидят представления: «Роман Бутона розы», «Времена года» и «Шостакович Опера Балет». Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака.

Спектакли-номинанты будут показаны на ведущих сценах Москвы — в Большом театре России, МХТ им. Чехова, театре им. Евгения Вахтангова, «Мастерской '12'» Никиты Михалкова и других. В рамках фестиваля запланировано 67 постановок из различных городов России: Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Севастополя, Казани, Владивостока, Уфы, Красноярска, Тюмени и Екатеринбурга. Большая часть спектаклей пройдет в Москве, при этом 12 из них пройдет в регионах по техническим причинам, связанным с особенностями постановок.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет юбилейный сезон фестиваля балета.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!