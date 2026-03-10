Экс-президента Франции Саркози могут снова отправить за решетку

BFMTV: Саркози снова может попасть в тюрьму

Экс-президент Франции Николя Саркози может вновь оказаться в тюрьме. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал BFMTV.

Защита Саркози ходатайствовала об объединении двух приговоров по разным уголовным делам. Бывшему главе государства попросили засчитать срок отбывания наказания по делу о коррупции и торговле влиянием в счет срока по делу о превышении расходов на выборы. Однако суд не согласился с адвокатами Саркози и отклонил их ходатайство.

9 декабря стало известно, что Саркози пожаловался в своей книге «Дневник заключенного» на сокамерников, превративших его жизнь в тюрьме «в ад».

25 сентября 2025 года французский суд признал бывшего президента виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В ноябре Саркози был освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Экс-президент провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее появились подробности о «тюремном меню» Саркози.