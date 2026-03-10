Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Экс-президента Франции Саркози могут снова отправить за решетку

BFMTV: Саркози снова может попасть в тюрьму
Sarah Meyssonnier/Reuters

Экс-президент Франции Николя Саркози может вновь оказаться в тюрьме. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает телеканал BFMTV.

Защита Саркози ходатайствовала об объединении двух приговоров по разным уголовным делам. Бывшему главе государства попросили засчитать срок отбывания наказания по делу о коррупции и торговле влиянием в счет срока по делу о превышении расходов на выборы. Однако суд не согласился с адвокатами Саркози и отклонил их ходатайство.

9 декабря стало известно, что Саркози пожаловался в своей книге «Дневник заключенного» на сокамерников, превративших его жизнь в тюрьме «в ад».

25 сентября 2025 года французский суд признал бывшего президента виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В ноябре Саркози был освобожден из тюрьмы под судебный надзор. Такое решение приняла апелляционная инстанция парижского суда, удовлетворив тем самым ходатайство адвокатов экс-главы государства. Экс-президент провел за решеткой почти три недели из назначенных пяти лет за получение денег от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Ранее появились подробности о «тюремном меню» Саркози.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!