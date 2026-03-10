В Литве назвали группу «Нэнси» «мягкой силой Кремля» и потребовали запретить выступление

Мэр города Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил с предложением запретить в Литве выступление группы «Нэнси». Об этом градоначальник написал в социальных сетях.

«Кажется, людям в здравом уме понятно — если зарабатываешь концертами в России, то в Вильнюсе, в Литве тебе нечего делать. Когда потребовалось, мы быстро поставили стену против гибридной атаки [президента Белоруссии Александра] Лукашенко — может, поставим и против мягкой силы Кремля?» — так Бенкунскас прокомментировал планы артистов выступить в столице республики 18 марта.

Мэр Вильнюса при этом отметил, что он уже выступал с инициативой на законодательном уровне запретить выступления артистов, которые после начала военной операции (СВО) продолжили выступать в России и Белоруссии. Однако эта просьба, «похоже, ушла в спам», посетовал градоначальник.

«Я не только указываю пальцем на проблему. Я еще и предлагаю, как ее решить. Но разжевать за парламент и правительство недостаточно, они хотят, чтобы за них еще и ели. Извините, господа, я не имею права менять законы за вас — надо поработать и самим», — заявил Бенкунскас.

До этого Бенкунскас предложил признать рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) нежелательным для Литвы лицом и запретить въезд в республику.

Ранее прокуратура Литвы вызвала на беседу российского рэпера Гио Пику.