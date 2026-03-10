Размер шрифта
Трамп пригрозил Кубе «недружественным переворотом»

Трамп заявил, что на Кубе может произойти недружественный переворот
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе республиканской конференции во Флориде пригрозил «недружественным переворотом» Кубе. Белый дом вел трансляцию мероприятия на YouTube-канале.

«Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват», — заявил американский лидер.

Трамп уточнил, что госсекретарь США Марко Рубио уже ведет переговоры с Гаваной.

6 марта глава Белого дома сообщил, что на острове в ближайшее время произойдет смена правящего режима. Куба якобы намерена заключить сделку с США, и Рубио посетит остров, чтобы «посмотреть, что из этого выйдет». Трамп при этом уверен, что республика оказалась у него в руках.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил о неприемлемости ограничений США в адрес Кубы. Он заверил, что Москва всегда была на стороне республики в ее борьбе за независимость, право идти по собственному пути развития и поддерживала ее народ.

Ранее Лавров заявил, что США примеряют для Кубы схему с Венесуэлой.

 
