Россияне готовы учить иностранный язык за зарплату от 250 тыс. рублей

Большинство (62%) россиян уверены, что знание иностранного языка могло бы увеличить их доход. Почти треть (30%) считают, что рост составил бы 10–30%. Каждый пятый (21%) думает, что зарабатывал бы примерно на 50% больше, а 11% уверены, что могли бы увеличить доход в два раза. При этом 38% опрошенных считают, что язык никак не повлиял бы на их заработок.

Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интересно, что россияне готовы изучать языки при условии увеличения дохода. Более четверти (27%) были бы готовы уделять время изучению иностранных языков для работы за зарплату в 250–400 тыс. рублей в месяц. Еще 24% назвали зарплату в диапазоне 150–250 тыс. рублей. 14% рассчитывают на доход 400–600 тыс. рублей, а 8% — более 600 тыс. рублей.

«Если сравнить эти ожидания с реальными зарплатами на международном рынке, становится понятно, что языковой барьер действительно может стоить специалистам сотни тысяч рублей в месяц. Так, в Москве маркетологи в среднем зарабатывают около 100–220 тыс. рублей в месяц в зависимости от уровня позиции. В странах Европы специалисты аналогичного профиля получают в пересчете 350–580 тыс. рублей в месяц, а в США — около 550–600 тыс. рублей. Разработчики программного обеспечения в Москве в среднем получают 250–400 тыс. рублей в месяц. В Европе доход таких специалистов составляет примерно 450–620 тыс. рублей, а в США — 750–900 тыс. рублей и выше. Менеджеры по продажам в Москве зарабатывают около 120–250 тыс. рублей в месяц без учета бонусов. В европейских странах их доход может достигать 600–850 тыс. рублей в пересчете на рубли, а в США — 700 тыс. — 1,1 млн рублей в месяц. Таким образом, в востребованных сферах — маркетинге, разработке и продажах разница между российским и зарубежным рынком может составлять от двух до четырех раз», — отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

