Трамп назвал страну с самыми коррумпированными выборами

Трамп: нет таких коррумпированных выборов, как выборы в США
Elizabeth Frantz/Reuters

Ни одни выборы в мире не сравнятся по уровню коррупции с американскими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед членами Республиканской партии во Флориде, Белый дом вел трансляцию на YouTube-канале.

«Нет таких коррумпированных выборов, как выборы в США», — подчеркнул американский лидер.

Трамп раскритиковал процедуру, при этом настаивая на обязательной идентификации избирателей и ограничениях на голосование по почте.

6 февраля президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал республиканцев поддержать «закон о спасении Америки», который предусматривает меры против фальсификаций на выборах.

По его мнению, избирательный процесс в США сфальсифицирован, «украден» и является посмешищем во всем мире.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что европейские страны, в отличие от России, вмешивались в выборы в США.

Ранее в США предсказали конец президентства Трампа.

 
