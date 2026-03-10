Стала известна дата беседы суда по иску общественника Бородина к певице Пугачевой

В Пресненском районном суде Москвы пройдет беседа по иску руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой. Об этом, ссылаясь на документы, сообщает РИА Новости.

Беседа суда по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации назначена на вторник, 10 марта.

28 января стало известно, что Пресненский суд принял к производству иск Бородина к Пугачевой.

В начале декабря Бородин заявил в беседе с News.ru, что через суд добивается лишения звания народной артистки у Пугачевой. По его мнению, артистка получает деньги за свои высказывания и осознанно наносит «вред» российскому обществу.

В ноябре Пугачева дала интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). В нем певица откровенно рассказала про свою жизнь, а также ответила на обвинения в предательстве. Наибольшее возмущение среди части общества вызвали слова народной артистки о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Пугачева заявила, что он был приличным и порядочным человеком.

