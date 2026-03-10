Мерц: неудача СДПГ на выборах не отразится на ее работе в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что неудача правящей Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в ландтаг Баден-Вюртемберга не отразится на ее работе. Социал-демократы на этих выборах едва перешагнули обязательный барьер в 5%, сообщает портал LPB.

«Этот результат не повлияет на коалицию здесь, в Берлине», — подчеркнул Мерц.

Как отмечается, «Альтернатива для Германии» (АдГ) почти удвоила свои результаты на выборах 2021 года. В то время как СДПГ получила вдвое меньше голосов. Несмотря на это, СДПГ успешно прошла в ландтаг, однако с самым низким результатом в своей истории.

Для СвДП это был первый случай, когда партия не смогла пройти в ландтаг Баден-Вюртемберга, где она традиционно показывала более высокие показатели. Левые впервые надеялись попасть в земельный парламент, но не смогли преодолеть избирательный барьер.

Эксперты отмечают высокий уровень явки избирателей — около 69,6%. Свое голосование отдали более 5,4 миллиона человек. Впервые в выборах приняли участие молодые люди в возрасте 16 и 17 лет, что стало возможным благодаря новому избирательному праву.

До этого сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о «болванах» у власти и тупике страны. Она подчеркнула, что , что ФРГ следует вернуться к атомной энергетике и возобновить импорт российских энергоносителей.

Ранее депутаты АдГ обвинили друг друга в работе на Россию.