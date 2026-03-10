Евросоюз может запретить въезд родственникам участников СВО

В Брюсселе допускают ужесточение визовых правил для россиян, в том числе возможность введения запрета на въезд в Европу не только участникам спецоперации, но и их родственникам. Об этом заявил «Известиям» евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.

По его словам, участники конфликта не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в ЕС в качестве туристов.

«Любые меры должны соответствовать законодательству ЕС и быть применимы на практике. Обсуждение вопроса о распространении ограничений на членов семей требует тщательной юридической оценки и широкого политического согласия», — уточнил Здеховски.

Отмечается, что Брюсселю будет крайне сложно контролировать выполнение запретов в случае их принятия. Как сообщал в конце 2025 года президент РФ Владимир Путин, численность российской группировки войск в зоне спецоперации составляет 700 тыс. человек. При этом, по словам кандидата политических наук, главного аналитика АНО «Колаборатория» Дарьи Моисеевой, у стран ЕС никогда не появится полной базы участников СВО.

Кроме того, в настоящее время неясно, кого именно еврочиновники планируют считать членами семей военных ВС России. Если учитывать только супругов и детей, то под ограничения могут попасть до 2 млн человек.

23 февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Еврокомиссии работают над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в конфликте на Украине.

Ранее в Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир.