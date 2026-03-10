Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Евросоюз может запретить въезд родственникам участников СВО

«Известия»: ЕС может запретить въезд родственникам участников СВО
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Брюсселе допускают ужесточение визовых правил для россиян, в том числе возможность введения запрета на въезд в Европу не только участникам спецоперации, но и их родственникам. Об этом заявил «Известиям» евродепутат от Чехии Томаш Здеховски.

По его словам, участники конфликта не должны пользоваться привилегиями свободного въезда в ЕС в качестве туристов.

«Любые меры должны соответствовать законодательству ЕС и быть применимы на практике. Обсуждение вопроса о распространении ограничений на членов семей требует тщательной юридической оценки и широкого политического согласия», — уточнил Здеховски.

Отмечается, что Брюсселю будет крайне сложно контролировать выполнение запретов в случае их принятия. Как сообщал в конце 2025 года президент РФ Владимир Путин, численность российской группировки войск в зоне спецоперации составляет 700 тыс. человек. При этом, по словам кандидата политических наук, главного аналитика АНО «Колаборатория» Дарьи Моисеевой, у стран ЕС никогда не появится полной базы участников СВО.

Кроме того, в настоящее время неясно, кого именно еврочиновники планируют считать членами семей военных ВС России. Если учитывать только супругов и детей, то под ограничения могут попасть до 2 млн человек.

23 февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Еврокомиссии работают над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в конфликте на Украине.

Ранее в Финляндии захотели запретить россиянам покупку квартир.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!