Наука

Ученые обнаружили у межзвездной кометы 3I/ATLAS признаки космического корабля

Астрофизик Леб: комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
NASA/JPL-Caltech/University of Arizona/Reuters

Комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение. Об этом в своем блоге заявил профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб.

В ходе исследования, которое проводилось совместно с учеными из Италии, был сделан анализ снимков, полученных с телескопа Hubble. В результате было установлено, что исходящие из ядра кометы три потока газа, пыли и льда образуют симметричную структуру. Эти объекты демонстрируют регулярные колебания с периодичностью примерно семь часов. Они также строго ориентированы на Солнце, что, вероятно, помогает 3I/ATLAS сохранять устойчивое положение в космосе. Такая структура аналогична функционированию двигателей.

Леб отметил, что в настоящее время не имеется окончательного заключения о природе кометы. Ученый подчеркнул, что ключевой вопрос о том, являются ли симметричные струи 3I/ATLAS признаками технологических двигателей или результаты сублимации естественных ледяных карманов, остается открытым.

12 февраля NASA сообщило о первом обнаружении воды у межзвездной кометы 3I/ATLAS — лишь третьего подтвержденного объекта такого типа, вошедшего в Солнечную систему.

Ранее российский астроном-любитель обнаружил новый астероид вблизи Земли.

 
