В ДНР силы ПВО отражают налет беспилотников

В Донецкой народной республике (ДНР) идет масштабный налет ударных БПЛА на Донецк, Макеевку и Харцызск. Об этом сообщает RT.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы занимаются уничтожением дронов.

9 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по автозаправочной станции. Атака произошла на территории Токмакского муниципального округа.

Осколки повредили автобус детской спортивной школы, в котором дети ехали с соревнований. В результате удара были ранены трое подростков и их тренер. Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский дрон над регионами России. Десять БПЛА ликвидировали над территорией Курской области, еще восемь нейтрализовали над Белгородской областью и три — над Брянской областью.

Ранее средства ПВО за сутки сбили 754 дрона ВСУ и три снаряда системы HIMARS.